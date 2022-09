Filippa Giordano promete una participación especial en Carmina Burana

La cantante de origen italiano Filippa Giordano volverá a deleitar a sus seguidores mexicanos en el Auditorio Nacional, el próximo 4 y 5 de octubre, en el espectáculo musical y de danza Carmina Burana.

En él habrá más de 250 artistas en escena y contará con la participación estelar de la cantante de ópera nacionalizada mexicana y el primer bailarín Sergio Bernal.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Filippa dijo estar feliz de regresar a la Ciudad de México y anunciar su regreso al Auditorio Nacional después de los años que han sido difíciles para los artistas por la pandemia de Covid-19.

"Quiero aclarar que será el 4 y 5 de octubre la Carmina Burana, y yo realmente no estaré presente en la Carmina como lo hice en el 2019, sino que mi participación será especial, presentaré otra cosa, es la selección de los temas principales de la ópera Carmen", expresó.

Detalló que con su tesitura de soprano cantará La Habanera o la Seguidilla y otros temas que de la ópera Carmen, sin inversión pop crossover como en su disco.

Tendrá una participación estelar. Foto: Cuartoscuro

"En esta misma noche el público podrá asistir a diversos momentos y diferentes presentaciones en esta misma noche de la Carmina Burana".

Explicó que "no es tan larga, el público no estará sentado muchas horas, todo se reduce a un gran momento musical, pero no implica más tiempo".

Finalmente, señaló que es muy impactante que los jóvenes y niños conozcan a esos grandes compositores que han hecho la historia de la música, grandes melodías, escritura y orquestaciones "hay mucho ritmo, mucha pasión, se la van a pasar bien, no se van a aburrir".

"No cantaré la Carmina, pero cantaré los temas que más me han reconocido alrededor del mundo".

