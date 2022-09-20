Cuestionario de Proust: Respuesta de Rivelino, escultor

01. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA PACIENCIA.
02. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: LA TENACIDAD.
03. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE:
INTELIGENCIA, CONGRUENCIA Y LA LEALTAD.
04. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA, CONGRUENCIA Y SENTIDO DEL HUMOR.
05. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS:
INTELIGENCIA Y SENTIDO DEL HUMOR.
06. TU PRINCIPAL CULPA: SIEMPRE PUDO HACERSE MEJOR…
07. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CREAR.
08. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENA: MI FAMILIA Y JALISCO.
09. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? EXISTEN SITUACIONES TAN DOLOROSAS QUE CUESTA HASTA DECIRLAS.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? ME GUSTA SER YO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN UN MUNDO SIN ABUSOS.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: UN TEQUILA Y UN POZOLE,
POR FAVOR.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: NEGRO Y AZUCENA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: RULFO, SARAMAGO,
DANTE Y MICHEL HOUELLEBECQ.
15. TUS POETAS FAVORITOS: VAN TRES: SOR JUANA, BORGES Y
OCTAVIO PAZ.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS:
HÉROE FICTICIO/HEROÍSMO FICTICIO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS:
HÉROE FICTICIO/HEROÍSMO FICTICIO.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: ARMAND AMAR.
19. TU PINTOR FAVORITO: FRANCIS BACON.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: TENAMAXTLI.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JANE GOODALL.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ESPERANZA, MARIELA, MALINALLI.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LO REPULSIVO ES TENER MASCOTAS QUE NO SON MASCOTAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? PEDRO DE ALVARADO.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO TENGO ESE TIPO DE ADMIRACIÓN.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: ME GUSTARÍA PODER HACER SALTO DE ALTURA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: POSITIVO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? LA IMPUNTUALIDAD.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? CASI SIN DARME CUENTA.
31. TU LEMA FAVORITO: “NUNCA TE RINDAS”.
PAL