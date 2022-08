Alondra de la Parra regresa a México con espectáculo de música y clown

Mujer, directora de orquesta, líder, “siempre he tenido que vivir con tantas etiquetas toda mi vida”, dice la mexicana Alondra de la Parra (1980). Pero “quién sabe, a veces sí, a veces no, un poquito si, un poquito no, no soy mujer todo el tiempo, a veces soy payaso, a veces soy hombre, a veces soy planta, a veces soy luz, a veces soy lo peor de mí”.

Sólo “dejando de encasillar”, agrega, “encontraremos una libertad creativa maravillosa”. Quien fuera directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, Australia, hasta 2019, prepara su regreso al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En septiembre llegará de la mano de su paisana, la clown Gabriela Muñoz, para presentar el espectáculo, hasta ahora “inclasificable”, The Silence of Sound.

“No es ópera, no es ballet, no es clown, no puedo decir qué es, se le puede llamar cómo tu gustes, pero me encantaría vivir sin etiqueta y que simple y llanamente lo disfrutáramos como tal”, explica. De la Parra y Muñoz comenzaron a trabajar en el espectáculo desde hace seis años, después de que la directora de orquesta conoció a la “La Chula Clown” en un espectáculo que ofreció en el Teatro Milán.

“Me cautivó su personaje, se conectó muchísimo con muchas partes de lo que yo he sentido como directora de orquesta y me di cuenta de que ella era la portavoz de eso que he sentido”, señaló. La directora de orquesta ya tenía en mente crear un espectáculo que enseñara al público a apreciar la música orquestal en toda su amplitud; con Muñoz, ese espectáculo fue naciendo poco a poco.

La gira por México del espectáculo The silence of sound incluye cuatro ciudades. Foto: Especial

Realmente, dice De la Parra, “no hay obras donde tengamos una introducción al lenguaje de la orquesta, algo que te introduzca a este mundo, quizás Fantasía, Pedro y el lobo, La guía de la orquesta (para jóvenes) de Britten, pero algo actual, de los últimos 30 años no conozco mucha cosas, me atrevería a decir que no hay nada de este nivel”.

Orquesta Sinfónica de Minería

En The silence of sound, la música sirve de guía. A lo largo de una hora y quince minutos, sin intermedios, la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de De la Parra, interpreta a Debussy, Bartók, Stravinsky, Berlioz, Sibelius, Prokofiev, Brahms y el mexicano Federico Ibarra. En medio de la ejecución, la Chula Clown entra en escena e interactúa con los músicos mientras explica, histriónicamente, el sentido de los sonidos.

“Normalmente yo traduzco la imagen en movimiento, pero ahora no sólo es eso, sino que se trata de traducir la musicalidad para poderla bailar y contar esta historia”, explica Muñoz.

La Chula también evade encasillar el espectáculo y opina que se esa maleabilidad permite la libertad. “En realidad es realmente una fusión y una invitación a sentir la música a través de este personaje que te va guiando, definirlo en algo es quitarle las alas de lo que realmente es, es justamente el trayecto a redescubrir la libertad personal al no tener que definirse”.

En escena, dicen las creadoras, el personaje comete errores, se contradice, cae, se levanta, se transforma. “Es búsqueda, esto es a dónde tengo que ir; uno inicia, arranca en el viaje de la vida quizás con esta narrativa de decir voy hacia allá y luego hay algo que te distrae y otros cosas en la vida suceden, es un poco la evolución de este personaje que puede ser un espejo o una sombra de un director de orquesta, puede ser un espejo o una sombra de un médico, de un pintor, de todo, me parece que habla del humano”, agrega Muñoz.

De la Parra complementa: “En el espectáculo, Gabriela muchas veces es nuestra subconsciente, nuestro niño interior, el director de orquesta cuando nadie lo ve, cuando cierra sus ojos, sin duda es un personaje femenino, eso fue sucediendo a través de procesos creativo, nos fuimos enterando quién era este personaje, tenía vida propia y nos iba diciendo”.

La gira por México del espectáculo The silence of sound incluye cuatro ciudades. Las primeras dos se llevarán a cabo el 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, a las 17:00 y 20:00 horas. Después, continúan en el programa Guadalajara (9 y 10 de septiembre, a las 20:30 horas), San Luis Potosí (13 de septiembre, 20:00 horas) y Monterrey (15 de septiembre, 21:00 horas).

