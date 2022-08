Carmen Parra: "Pinto animales pues soy descendiente de ellos, ¡y cuando los pinto reconozco mi origen!"

YS: Carmen, ¿me podrías contar cómo fue que empezaste a crear animales en tu obra?

CP: Desde los 4 años, cuando pinté una jirafa. Tenía pericos y perros, jugando desenterraba unos animales que se hacen bolitas, las moscas me parecen fascinantes y las hormigas son mis amigas; me gustan las termitas, las avispas y cualquier animal que vuele, como los pájaros y las mariposas, y unos animales extraños que se llaman papalotes no clasificados. Pinto animales pues soy descendiente de ellos, ¡y cuando los pinto reconozco mi origen!

YS: ¿Cómo se relacionan contigo y con tu contexto, qué simbolizan, qué relevancia tiene para ti el reino animal y cómo concibes nuestra relación con las especies no humanas?

CP: Pues, establecemos grandes conversaciones. Creo que ellos llevan más camino andado, ¡y lo que sé se los debo!

¡Simbolizan la gran marcha de los seres vivos sobre la Tierra! El contacto con la naturaleza animal fue arrebatado por la gran ciudad, ¡donde el zoológico somos nosotros!

YS: Carmen, ¿en qué exposiciones mostraste animales por primera vez?

CP: Básicamente, en mi primera muestra, en la Casa del Lago de la UNAM, era sobre el desnudo masculino y femenino, ¡creo que ahí empezó mi diálogo con el bestiario!

YS: ¿Ahí cuestionabas la noción misma de “bestia”?

CP: ¡Nosotros somos la imaginación del bestiario!

YS: ¿Y qué bestiarios de la plástica o de la literatura te han influido más?

CP: En el cielo, al atardecer, las nubes se vuelven el bestiario más extraordinario, aparecen dragones, ballenas, Quetzalcóatl, Cipactli, el gran cocodrilo, el Espíritu Santo, águilas que se devoran, montañas, manadas de búfalos, caballos que suben al cielo con Elías en su carro de fuego, ¡en el cielo está escrita la partitura del bestiario!

YS: Muy bello y profundo lo que acabas de decir. Me gustaría saber cómo te sientes trabajando con los artistas que participan en este proyecto colaborativo.

CP: Un privilegio, ¡la apuesta es la imaginación! El bestiario está grabado en la prehistoria, el viaje ha sido largo, estamos en una cadena sin fin y nos damos la mano, hasta la eternidad.