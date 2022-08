Adolfo Castañón: Vivir para los libros

Con “un ojo al gato y otro al garabato”, mientras Adolfo Castañón (Ciudad de México, 1952) asistía a las largas y tediosas juntas en el FCE, también anotaba. “Escribía una reseña mientras estaba escuchando la reunión; eso tiene que ver, no sé si con un signo de polaridad o de esquizofrenia, de estar siempre viendo a uno mismo y al otro lado”, reflexiona.

Nacido para la palabra escrita, Castañón dice: “Escribo cuando puedo, a la hora que tengo tiempo, a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en un taxi”. A diferencia de otros autores, afirma no tener manías a la hora de escribir, si acaso sólo la del cuaderno, que siempre lleva consigo y que va comprando en diferentes países. Tampoco acostumbra regresar a lo ya escrito y publicado, se adscribe más a la forma de Alfonso Reyes que “era un escritor que fluía y no corregía demasiado”.

Para celebrar siete décadas de vida, el poeta, ensayista y traductor, sin embargo, ha regresado a todo lo publicado para ofrecer “una guía bibliográfica, pero también una guía de lo que he leído y de lo que puede hacer alguien con su trabajo” con “En una nuez: guía de mis libros (1977-2022)” (Bonilla Artigas, 2022). Se trata nada más y nada menos que de un recuento de más de 140 títulos, entre poesía narrativa, ensayo, crónica, traducción, edición, que han aparecido con su nombre a lo largo de 45 años.

Son más de tres títulos por año en los que un torrente creativo parece no tener límite: “Es por épocas, creo que hay momentos en los cuales uno está más poseído, pero también son momentos de decisión, porque una cosas es escribir esos cuadernos en secreto y otra cosa es decidirse a publicarlos. ¿Qué tan satisfecho estoy de toda la trayectoria? Creo que estoy contento con lo que he construído a lo largo del tiempo, no sólo por cada libro sino también como un itinerario general”, dice.

Su familia habría de ser fundamental para convertirse en escritor; aprendió a leer a los cuatro años en la guardería y, después de hacer sus estudios, viajó a Europa con la idea de ganar dinero para dedicar su vida a la palabra. A su regreso ya no paró y, desde entonces, sigue dedicado a escribir y a publicar. El próximo año, además, El Colegio Nacional publicará su índice de nombres sobre Octavio Paz, elaborado a la manera del que ya hizo de Alfonso Reyes.

El primer libro de Castañón es “Fuera del aire”, publicado en 1977

Además de poesía, ha publicado ensayo, traducción y antologías

A la par se publica “Catorce voces sobre los 70 años de Adolfo Castañón”.

El autor es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2003



"No es que no esté satisfecho, pero yo no soy de los escritores que corrigen eternamente porque siempre estoy haciendo más y más cosas". ADOLFO CASTAÑÓN .

