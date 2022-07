Ambiciosa exposición de Diego Rivera, en San Francisco

De ánimo viajero, mirada vanguardista y carácter revolucionario, Diego Rivera retrató una visión de Norteamérica que se extiende de la reverencia ante el pasado prehispánico hasta la esperanza en el futuro posrevolucionario, y que, casi un siglo después de haber sido imaginada, aún tiene mucho que decir respecto a las inquietudes del presente.

“Para Rivera, México y Estados Unidos eran países que, a pesar de sus diferencias evidentes, compartían un espíritu de innovación, creatividad y democracia, en oposición al racismo y la guerra que se propagaban en la Europa de los años 30”, afirma James Oles, historiador del arte especializado en América Latina y curador de Diego Rivera’s America, una monumental exposición a través de la cual el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) propone un acercamiento original a la obra del artista mexicano y, de paso, escribe un nuevo capítulo en la profunda historia que el muralista ha forjado con la ciudad californiana.

Diego Rivera, "Girl in Blue and White", 1939; The Lucas Museum of Narrative Art, Los Ángeles; © 2022 Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, Mexico/ Artists Rights Society (ARS), New York (Foto: Cortesía Sotheby's, New York)

Con más de 150 piezas, producidas entre 1921, cuando regresó de Francia, y mediados de la década de 1940, la muestra presume ser la exploración más profunda de la obra de Diego Rivera en, cuando menos, dos décadas. “Además de que las últimas grandes exposiciones habían sido retrospectivas organizadas biográficamente, tener un límite cronológico y una estructura temática nos permitió profundizar más en los, aproximadamente, 25 años cuando Rivera pintó sus murales más importantes y alcanzó una fama global”, recuerda Oles sobre la decisión que le permitió dejar a un lado algunas de las piezas más famosas del catálogo riveriano para incorporar otras menos conocidas o que, incluso, nunca se han presentado al público general.

Diego Rivera, "Pneumatic Drill (cartoon for Pneumatic Drilling"), 1931; Museo Dolores Olmedo. © 2022 Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, Mexico. / Artists Rights Society (ARS), New York (Foto: Cortesía Peter A. Juley & Son Collection, Smithsonian American Art Museum)

“Hay muchas maneras de acercarse a Diego Rivera. Por un lado, es un gran pintor: por sus virtudes como colorista, la complejidad de sus composiciones, la sensibilidad de sus retratos… es la parte estética. Y también está la lectura política”, explica Oles, sobre el interés que el artista, inseparable del contexto social de hace casi un siglo, despierta en los públicos contemporáneos. “Pienso en cuadros como La Molendera, uno de sus más famosos, y en su manera de retratar las labores diarias y los oficios tradicionales, para destacar su importancia y dignidad. Ese también es un statement político”, continúa. “Él creía en el poder del arte para inspirar una sociedad más justa. Yo creo que por eso en Estados Unidos hay mucho interés en su obra”.

Proyectada para inaugurarse en 2020 –y coincidir con la llegada al museo del mural Unidad Panamericana, develado por primera vez en la Feria Mundial de San Francisco, ocho décadas antes–, Diego Rivera’s America se antoja también como una oportunidad para actualizar la relación entre el artista y una de la urbes más importantes en su biografía. No sólo fue aquí en donde realizó sus primeros murales en Estados Unidos, celebró su primera exposición museística en el Legion of Honor, en 1930, y contrajo su segundo matrimonio con Frida Kahlo, sino que la influencia de Diego Rivera en el Área de la Bahía rebasó los círculos de coleccionistas acaudalados para hacerse parte de su gen creativo hasta el día de hoy. “En los años 60, los muralistas chicanos vieron en Rivera a un referente para crear un arte radical, político y complejo; un gran héroe interesado en el pueblo y en el pasado prehispánico. Ellos hablaron con algunos de sus asistentes que aún vivían en San Francisco”, describe Oles el íntimo vínculo vivo que la metrópolis supo mantener con el muralista mexicano. Parte del programa de la exposición comprende el Proyecto Mission Murals dedicado a documentar los murales en el barrio de The Mission que, tradicionalmente, ha alojado a grandes comunidades mexicanas y latinas. “Son el legado actual de Rivera en la ciudad; son sus herederos indirectos”, termina.

Diego Rivera, Autorretato, 1941; Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts, gift of Irene Rich Clifford; © 2022 Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, Mexico./ Artists Rights Society (ARS), New York (Foto: Cortesía Christies Images Limited)

DATOS

Más de 150 piezas componen Diego Rivera’s America.

Más de 70 piezas de Diego Rivera en la colección permanente del museo.

6.7 metros de alto y 22.5 metros de largo, mide el mural Unidad Panamericana que estará en préstamo en el museo hasta 2024.

Diegos Rivera’s America se presentará en el SFMOMA hasta el 2 de enero de 2023.

