Destruir una estatua es un síntoma de frustración y desinformación, asegura historiadora

La frustración que provoca el discurso de que la conquista de Tenochtitlan fue “la más cruel del mundo”, y la desinformación en torno a la historia, están detrás del ataque, en México y en el mundo, de esculturas históricas como la de Cristóbal Colón o la del fraile español Antonio de San Miguel, sucedida en Morelia, en enero pasado, consideró la historiadora Guadalupe Jiménez Codinach.

La especialista, quien es una de las tres coordinadoras académicas de un ciclo de conferencias en los que se busca replantear la historia de los 300 años previos a la Independencia de México.

“Esto que ha sucedido no sólo en México, sino en muchos países, particularmente en Estados Unidos, donde creo que 26 estatuas de Colón han sido degolladas, maltratadas, con una idea totalmente falsa y producto de la desinformación”.

Sucede “por ignorancia, por no conocer nada lo que era el siglo XV, el sistema de valores, y realmente quién fue Colón. Colón tiene sus aspectos de luz y de sombra como todos los seres humanos, pero no es ese criminal ecológico y genocida que nos pintan, él no podía tener idea de los problemas ecológicos y menos si había microbios que atacaban a la gente, creo que quien hace eso lo hace por ignorancia”.

“Un análisis serio, profundo, sereno, dejaría a Colón donde está, porque Colón es parte de nuestra historia, nos guste o no”, afirmó la historiadora sobre las intenciones de sustituir la efigie del descubridor de América de la glorieta que ocupaba en Paseo de la Reforma.

Jiménez Cordinach, junto con Cristina Torales Pacheco y María Teresa Franco, así como la dirección general de Cándida Fernández de Calderón, coordina el ciclo “México 1521-1821. Se forja una nación”, que como parte de las celebraciones por sus 50 años, organiza Fomento Cultural Citibanamex, A.C. con la intención de hacer una revisión histórica de la conquista, tres siglos de virreinato, la guerra de Independencia y el nacimiento de México como nación.

“Desgraciadamente un discurso violento, lleno de adjetivos, que divide, va provocar violencia física, primero en una estatua y después puede ser en las personas, en los seres humanos y las comunidades”, alertó.

El programa, que arranca el 13 de julio y se llevará a cabo cada miércoles a las 19:30 horas en los canales de Facebook y YouTube de Fomento Cultural Citibanamex, incluye 41 conferencias impartidas por 38 autores e investigadores nacionales e internacionales, en las que se analizará a profundidad 300 años de la historia de México.

Dividido en cuatro partes, el ciclo cuenta con participantes de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México, la Universidad Pontificia de México, El Colegio de Michoacán, El Colegio de San Luis y El Colegio Mexiquense, así como especialistas del INAH.

Aseguró que la estatua de Colón fue sometida a un prejuicio

A nivel internacional participan también ponentes de la Universidad de Graz, la Universidad de Valladolid, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla, la Real Academia de Historia de Madrid, la Universidad de Georgetown, la Universidad de California, el Centro Nacional para la Investigación Científica y la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales.

Entre los ponentes se encuentran Rodrigo Martínez Baracs, Sara Poot Herrera, Carlos Marichal, José Enrique Ortiz Lanz, Jaime del Arenal Fenochio, Carlos Herrejón Peredo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Francisco Morales, Antonio Rubial, entre otros.

El proyecto, que contará con una versión podcast en plataformas como Spotify y Apple Music, se complementa con la edición de una publicación homónima: “México 1521-1821. Se forja una nación”, que será editada en dos tomos y se distribuirá en la segunda mitad del año.

Durante la presentación del ciclo, la directora de Fomento Cultural Banamex, Cándida Fernández reiteró que la institución a su cargo continúa trabajando a pesar del anunció que realizó la firma en enero pasado sobre su venta.

“A nosotros no nos toca ver nada de la transición, porque todavía no existe, pero si tenemos la firme convicción y la instrucción de seguir trabajando como siempre, dando los mejores resultados, tratando de ser lo más útiles a México y la sociedad”, señaló.

Adelantó además que la casa histórica de Mérida, Yucatán, que perteneció a Francisco de Montejo “El adelantado”, comenzará a ser restaurada en el segundo semestre del año para abrir ahí un museo del bordado.

“Ya tenemos el proyecto ejecutivo completo, yo creo que en el segundo semestre empezaremos a ver las alianzas para poder empezar los trabajos de restauración de la Casa del Adelantado para configurar este pequeño museo del bordado, es una empresa importante que necesitamos consolidar algunos apoyos que sean por lo menos estatales”, dijo.

