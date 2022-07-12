Cuestionario de Proust.: Respuestas de Rodolfo Ritter, pianista

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: NOBLEZA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SENSIBILIDAD Y EMPATÍA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTEGRIDAD Y FORTALEZA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA,
AMABILIDAD Y SENTIDO DEL HUMOR.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD DE PREFERENCIA,
SI ES QUE ES POSIBLE.
6. TU PRINCIPAL CULPA: POR LA IMPACIENCIA IRREFRENABLE Y UNA CURIOSIDAD SIN LÍMITE.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ADEMÁS DE HACER MÚSICA, LEER,
VER CINE SIN FRENO Y BEBER VINO, OTRO TANTO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: APROVECHAR DE MANERA SATISFACTORIA TODO MOMENTO DE LA VIDA Y, AL MISMO TIEMPO, LOGRAR EL ESPACIO PARA COMPARTIR MÚSICA, VIAJES, CINE Y
COMIDA CON LOS MÁS QUERIDOS.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?:
LA CARENCIA DE SENSIBILIDAD Y EMPATÍA ENTRE SERES HUMANOS.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN OBSERVADOR DE
ESTRELLAS, ÁRBOLES Y PLANTAS.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN PRAGA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: COMIDA OAXAQUEÑA Y VINO,
EN TODAS SUS EXPRESIONES.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL VERDE OSCURO Y LAS GLORIAS MATUTINAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DOSTOYEVSKY, WILDE, MANN, MARAI, LE GUIN, CARTARESCU, KAZANTZAKIS, ECO, LEM, GOMBRICH.
15. TUS POETAS FAVORITOS: RILKE, TSVETAYEVA, BLAKE, PESSOA, BORGES, URBINA, NANDINO, PAZ, BAUTISTA MORALES.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: HULK.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ANNA KARENINA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: SI NO HAY DE OTRA, Y SÓLO ES
UNO, SIEMPRE ESCOGERÍA A BACH.
19. TU PINTOR FAVORITO: KLIMT.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: IGNACY JAN PADEREWSKI.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: HIPATIA.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: VLADISLAV, NUSHMI, GUADALUPE.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: SERPIENTES.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: STALIN.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA GUERRA ANGLO-ZANZIBARIANA, PORQUE DURÓ MEDIA HORA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA AVENIDA REFORMA… JE, JE, JE…
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?
PACIENCIA Y MÁS PACIENCIA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: NOSTÁLGICO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LA IGNORANCIA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DURMIENDO PROFUNDAMENTE.
31. TU LEMA FAVORITO: “... EL SABIO VERDADERO ES EL QUE
TRANSFORMA TODO A SU FAVOR”.