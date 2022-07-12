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Cuestionario de Proust.: Respuestas de Rodolfo Ritter, pianista

Para entender las ideas más peligrosas, debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

CULTURA

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Rodolfo RitterCréditos: El Heraldo de México

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: NOBLEZA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SENSIBILIDAD Y EMPATÍA.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTEGRIDAD Y FORTALEZA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA,
AMABILIDAD Y SENTIDO DEL HUMOR.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD DE PREFERENCIA,
SI ES QUE ES POSIBLE.

6. TU PRINCIPAL CULPA: POR LA IMPACIENCIA IRREFRENABLE Y UNA CURIOSIDAD SIN LÍMITE.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ADEMÁS DE HACER MÚSICA, LEER,
VER CINE SIN FRENO Y BEBER VINO, OTRO TANTO.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: APROVECHAR DE MANERA SATISFACTORIA TODO MOMENTO DE LA VIDA Y, AL MISMO TIEMPO, LOGRAR EL ESPACIO PARA COMPARTIR MÚSICA, VIAJES, CINE Y
COMIDA CON LOS MÁS QUERIDOS.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?:
LA CARENCIA DE SENSIBILIDAD Y EMPATÍA ENTRE SERES HUMANOS.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN OBSERVADOR DE
ESTRELLAS, ÁRBOLES Y PLANTAS.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN PRAGA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: COMIDA OAXAQUEÑA Y VINO,
EN TODAS SUS EXPRESIONES.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL VERDE OSCURO Y LAS GLORIAS MATUTINAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DOSTOYEVSKY, WILDE, MANN, MARAI, LE GUIN, CARTARESCU, KAZANTZAKIS, ECO, LEM, GOMBRICH.

15. TUS POETAS FAVORITOS: RILKE, TSVETAYEVA, BLAKE, PESSOA, BORGES, URBINA, NANDINO, PAZ, BAUTISTA MORALES.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: HULK.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ANNA KARENINA.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: SI NO HAY DE OTRA, Y SÓLO ES
UNO, SIEMPRE ESCOGERÍA A BACH.

19. TU PINTOR FAVORITO: KLIMT.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: IGNACY JAN PADEREWSKI.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: HIPATIA.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: VLADISLAV, NUSHMI, GUADALUPE.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: SERPIENTES.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: STALIN.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA GUERRA ANGLO-ZANZIBARIANA, PORQUE DURÓ MEDIA HORA.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA AVENIDA REFORMA… JE, JE, JE…

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?
PACIENCIA Y MÁS PACIENCIA.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: NOSTÁLGICO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LA IGNORANCIA.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DURMIENDO PROFUNDAMENTE.

31. TU LEMA FAVORITO: “... EL SABIO VERDADERO ES EL QUE
TRANSFORMA TODO A SU FAVOR”.

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