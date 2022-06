Rebeca Olvera, en el Olimpo de la ópera

Rebeca Olvera es una de las sopranos más destacadas de su generación y una de las pocas voces mexicanas con una sólida carrera internacional. Hoy, su nombre aparece junto al de las grandes figuras de la escena operística, desde Cecilia Bartoli, hasta Plácido Domingo, pasando por el también mexicano Rolando Villazón y María Agresta.

Sus compromisos dan cuenta de ello, del 3 al 6 de junio participará en el Festival de Pentecostés de Salzburgo que dirige Cecilia Bartoli. Cantará el rol de Berta en la producción de “El barbero de Sevilla”, bajo la dirección musical de Gianluca Capuano y la dirección escénica de Villazón.

También participará en el concierto de gala “Carmencita y Amigos” compartiendo el escenario con artistas como Domingo, Piotr Beczala, María Pagés e Ildebrando d’Arcangelo.

“Cualquiera se pondría nervioso de subir al Monte Olimpo para estar junto a todos los dioses de la ópera, reunidos en un mismo lugar. Soy afortunada, con prácticamente todos he trabajado, no puedo más que estar agradecida con todo lo que me ha pasado”, dice en entrevista desde Salzburgo.