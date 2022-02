"Los ojos de perro siberiano”, una reflexión sobre el sida y la familia

“El libro cuenta la cuenta la historia de un joven que está a punto de viajar hacia otro país, pero antes de hacerlo desea desprenderse de toda la carga de su historia y la de su hermano Ezequiel, quien enfermó de SIDA y falleció ante una familia indiferente que lo escondió y decidió romper toda relación con él”, inició Antonio Santa Ana, autor de “Ojos de perro siberiano”.

A 24 años de su publicación y de diversas traducciones “Ojos de perro siberiano” se reedita en México, la historia gira en torno al tema de VIH-SIDA, por lo que desde su primera publicación en 1998, el libro continúa haciendo reflexionar a los jóvenes y las familias.

“La historia nace de una situación que no me dejó dormir por al menos tres semanas y es que un día a mi librería -un lugar que cerró con mucho éxito-, llegó una mujer que tenía SIDA, le pregunté por qué estaba ahí y cómo se había contagiado, ella no respondió nada, pero imagine que pensaba que no era asunto mío; después de eso, comencé una investigación en torno a esta enfermedad, después nació el libro”, contó Santa Ana.