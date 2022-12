Trascendencia pictórica: rinden homenaje a Rafael Cauduro

El paisaje, las experiencias personales, lo que sucede en el mundo, definieron la paleta, los tonos, el trazo de Rafael Cauduro. Para el artista, quien nació en la Ciudad de México el 18 de abril de 1950 y falleció este sábado a los 72 años, la pasión era lo más importante a la hora de pintar: “lo que dice el artista lo dice por medio de su emoción, no son ideologías, no son mensajes, ni recetas, sino una serie de imágenes que expresan cómo es el artista”, dijo alguna vez en una entrevista.



Erróneamente identificado con el hiperrealismo, término que incluso le ‘chocaba’, Cauduro creó un mundo casi fantástico, desdoblado de la realidad y donde la presencia humana parece estar siempre atrás del entorno que le rodea, pero siempre en un lugar protagónico. “La justicia existe porque existen los crímenes; en estos momentos en que el clamor de las personas es por la justicia”, afirmó en 2009 cuando inauguró “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores”, uno de sus murales más célebres, legado en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



“Informamos con gran tristeza que el gran artista plástico y muralista mexicano Rafael Cauduro falleció el día de hoy. Agradecemos las condolencias y muestras de cariño hacia la familia y a sus hijas, Elena y Juliana”, informó en su cuenta oficial de Facebook. Cauduro había celebrado recientemente medio siglo de trayectoría artística con una magna exposición en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Tras el deceso, la Secretaría de Cultura federal informó que el artista recibirá hoy un homenaje póstumo, a las 17:00 horas, en el Palacio de Bellas Artes.



También escultor, Cauduro inició dibujando desde muy niño: “Ha sido una parte medular de mi vida, empecé desde niño, como todos, jugando”. El artista estudió Diseño industrial en la Universidad Iberoamericana, pero el arte siempre estuvo presente gracias a sus padres. Al terminar la carrera y tras la muerte de su progenitor decidió dedicarse de lleno a la pintura y montó su primera exposición en la Casa del Lago, en 1976.



Con exposiciones aquí y allá, incluido el Palacio de Bellas Artes en 1984, Cauduro definió un estilo inconfundible no sólo en la obra de caballete, sino también en la mural. Diariamente, para muchos, Cauduro seguirá presente en su singular obra “Escenarios subterráneos. Metro de Londres- Metro de París”, que el artista inauguró en 1990 en la estación Insurgentes del Metro de la Ciudad de México.

Sú última exposición sucedió en el Antiguo Colegio de San Ildefonso

Con esa muestra celebró medio siglo de trayectoria artística

Su obra "Memorias", forma parte de las colección de Los Pinos, encargada por la Presidencia

Su mural en el Metro Insurgentes abarca 37 metros cuadrados

PAL