Javier Castillo muestra el drama y dolor en su nuevo libro "El juego del alma"

Con más de un millón de ejemplares vendidos de La chica de nieve Javier Castillo regresa a las manos de sus lectores con la novela de suspenso El juego del alma (SUMA, 2021), en la cual retoma al personaje de su anterior trabajo, la periodista Miren Triggs.

Esta nueva entrega se desarrolla Nueva York y tiene como planteamiento la desaparición de dos menores de edad. “Me parece el mayor drama que puede ocurrirle a una familia, especialmente las desapariciones de menores”, explicó en entrevista para El Heraldo de México.

Para poder desarrollar estas situaciones, el autor tuvo que investigar mucho e incluso, se acercó a familiares de personas desaparecidas para entender el proceso psicológico que ha vivido.

“El dolor es continuo, permanente y nunca acaba, no tienes la posibilidad de ir a un lugar a llorar. Tienes la sensación de que todo se ha quedado inacabado, no sabes si es un error tuyo, si alguien se lo ha llevado, si se ha ido voluntariamente... y el no saber genera muchísimo más dolor”, esto fue algo que trato de reflejar en la trama y que fuera un contrapeso a la personalidad de Miren Triggs, quien es “una periodista que se siente perdida, que no tiene apego por nada y cree que no es capaz de sentir emociones”.

A partir de un mensaje que le dejan en la presentación de un libro, Miren Triggs inicia una investigación en la que piensa que “encontrando gente será capaz de encontrarse a sí misma”. Esta nota la llevará a una búsqueda en donde tendrá que enfrentarse al fanatismo religioso, al dolor y a la traición, además de hacer críticas sutiles al periodismo actual.

Miren “ama el periodismo por encima de todo, ama la verdad”, explicó el autor malagueño, “ella necesita sumergirse en ese juego para saber qué ha pasado con su propia alma y para sentirse viva, para sentir que ella tiene el control porque a raíz del éxito parece que lo ha perdido”. Algo importante en su escritura fue que el lector se sintiera enganchado con la historia y que constantemente se hiciera preguntas al respecto.

Asimismo, en la travesía de su personaje principal aparecen dos más, su antiguo maestro Jim Schmoer y el detective Ben Miller. “Necesitaba crear dos personajes que frenasen la fuerza del personaje de Miren, uno es Jim que tiene esa pasión por la verdad, esa pasión por el buen periodismo, pero siente que tiene el peso del poder encima; y el inspector Miller, quien sienta las bases de lo que es el arquetipo de novela de suspense, la cual gira en torno a una desaparición, a un asesinato y empuja la trama lentametne hacia adelante.”

Uno de sus objetivos también fue reflejar los enfrentamientos de la prenda libre y la necesidad en el ejercicio de la democracia, por ello tomó la situación de ubicar la historia en Nueva York.

“Quería tratar el periodismo desde dos ámbitos distintos, en La chica de nieve quería tratar el sensacionalismo y en El juego del alma, la falta de referentes que hay en el periodismo y como la verdad en realidad es lo más importante, ese es el valor del buen periodista que sigue la verdad y no se mueve y que persigue una noticia a pesar de que pasen muchos años. Si ubicaba esas dos novelas en España, por ejemplo, que para mí es muy cercana, iba a criticar mucho al periodismo y no quería ese ruido, quería que fuese una trama muy explosiva, que fuera sorprendente, llena de crítica, pero que nadie se la tomase como una crítica muy personal”.

Desde su punto de vista, alejar la trama y ubicarla en Estados Unidos le permitió, a través de la prensa norteamericana, hacer una crítica a la prensa de todo el mundo para generar un equilibrio entre esa crítica, los personajes y la trama de su historia.

Actualmente, Castillo está a la espera de ver su novela La chica de nieve convertida a serie por Netflix, además de trabajar en su siguiente historia. Algo que le interesa mucho es seguir generando lectores, “lo más importante es que la gente se adentre en los libros” ya que para para él, son ellos los soberanos. Asimismo, en sus obras “a pesar de que toco temas muy dramáticos, siempre doy un rayo de esperanza”.

OBRA

2014 publicó El día que se perdió la cordura.

1 millón ejemplares ha vendido.

GRAN ÉXITO

El juego del alma llegó a su segunda edición un día después de su lanzamiento. El libro ha sido publicado en 60 países y 10 idiomas.

Por Magdalena Carreño

