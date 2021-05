La historia detrás de "Fly with me", canción que interpretaría Frank Sinatra y Luis Miguel

Frank Sinatra es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos a nivel mundial, esto gracias a su gran talento, pero también a los grandes compositores que lo rodearon durante toda su carrera, como fue con "Come fly with me", una canción que fue escrita por Sammy Cahn y compuesta por Jimmy Van Heusen.

Lo que pocos sabes es la historia que está detrás de esa canción que que pasaría a la historia gracias a "La Voz", pero también por aquel inigualable dueto con una de las mejores voces de México, en este caso Luis Miguel; dueto que se daría hasta 1994, 36 años después que la canción saliera a la luz por primera vez.

La historia que está detrás del éxito de Sinatra

Si bien, Frank fue quien haría mundialmente reconocida la canción de "Come fly with me", esta canción tiene un trasfondo que pocos conocen, ya que habla de dos pilotos de la Armada de Estados Unidos, quienes narran sus aventuras por los aires durante la Segunda Guerra Mundial.

Se dicen que los pilotos eran el mismo Van Heusen y Cahn, es decir, estaban narrando las anécdotas que vivieron por los cielos desde Bombay hasta Acapulco.

Lo más bonito de la historia es que los dos artistas involucrados en la creación de una de las canciones más emblemáticas de la discografía de "La Voz" y el que le diera un Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop, expresaran que la voz de Frank Sinatra sería la encargada de escribirla.

El dueto con Luis Miguel

Después de las múltiples complicaciones que tuvieron para poder realizar el dueto, la canción salió en 1994, esto a pesar de tener que grabar las voces por separado; por lo que ahora, en esta segunda temporada de la serie autobiográfica la gente podrá volver a vivir ese bonito momento en la historia de Micky.

