El Santo no solo fue una figura sobre el ring, sino también fue una de las estrellas del cine mexicano. De hecho, Rodolfo Guzmán obtuvo la membresía honoraria de la Asociación Nacional de Actores. En total, la estrella de la lucha libre rodó 52 largometrajes.

'El Enmascarado de Plata' enfrentó a monstruos, espíritus, extraterrestres, momias, narcotraficantes, zombies, vampiros, asesinos y hasta doctores. Incursionó en distintos géneros del cine como western, ciencia ficción y hasta terror fantástico que tuvo una gran aceptación en Japón.

Carrera brillante

El luchador inició su carrera actoral en 1958 con la grabación de 'Santo vs el cerebro del mal' y 'Santo vs los hombre infernales', en Cuba. Las expectativas no eran las más altas por lo que la producción contó con bajo presupuesto, sin esperar que iniciaría una carrera de culto dentro del Séptimo Arte.

Dentro de su vasta filmografía se encuentra el largometraje 'Santo en el tesoro de Drácula', de 1968. Lo relevante de esta producción es que estuvo en la polémica debido a que se realizaron dos versiones: una fue censurada y se distribuyó en México y América Latina. Mientras que otra versión, llamada 'El vampiro y el sexo', contiene pornografía suave. Fue mostrada a los mexicanos hasta 2011.

Última producción

El Santo contó con 18 directores en su carrera como actor. Sus películas fueron grabadas de 1958 a 1981. Algo característico de las producciones es que su voz era doblada. Además, sus historias variaban y nunca tenían alguna conexión entre sí mismas.

La última película que filmó fue 'Santo en la furia de los karatecas' en 1981. Al poco tiempo de su estreno, el luchador puso fin a su carrera sobre el ring. En este largometraje, Santo comparte créditos con Tienieblas, quienes unen fuerzas para hacer frente a una malvada mujer acompañada por un grupo de karatecas asesinos.

