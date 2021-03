Lady Di: Así surgió la AMISTAD con Elton John y la familia REAL

La amistad entre el cantante Elton John surgió mucho tiempo atrás de que la princesa Diana de Gales , aunque algunos crean que fue debido al gran carisma de la princesa, la realidad es que fue gracias a la tía del príncipe Carlos que John comenzó a ser una migo frecuente de la familia real, además, se dice que Lady di y la princesa Margarita no sostenían una buena relación.

La princesa Margarita es conocida por haber tenido acercamientos con los músicos de aquella época y gracias a ella Elthon comenzó una bella y respetuosa amistad, según la prestigiosa revista Vanity Fair España, en 1972 Elton lanzó su famoso tema Rocket Man, y durante un concierto en el Shaw Theatre de Londres, conoció al cantante.

Al quedar fascinada por el gran talento de Elton, en seguida la princesa tomó la iniciativa y lo invitó a cenar con su grupo de amigos en el palacio de Kensington, aunque Margarita tenía fama de fumar y beber alcohol, conducta poco aprobada por la familia real, además de tener una actitud "ligera" frente a la intimidad, características que sin duda alguna, formaría una bella amistad con el cantante.

"La princesa y yo nos hicimos amigos. Una vez la llevé al cine Odeon de Kensington, lo pasamos muy bien. Luego fuimos a cenar y después la llevé a casa. No pasó nada entre nosotros, claro". aseguró el cantante durante una entrevista en 2013, se dice que su amistad llegó a tener tanta fuerza, que incluso ella sería pieza fundamental para el despunte de la carrera artística de Elton John.

Según la anécdota dice que al salir de un concierto en 1974, la princesa le dijo al cantante que “había sido más ruidoso que el Concorde", a lo que John, nombraría de ese modo a una gira musical dos años después: Louder Than Concorde (But Not Quite As Pretty).

Sin embargo, todo cambio cuando en 1981, Elton fue contratado para el evento de cumpleaños 21 del príncipe Andrés, festejado en el castillo de Windsor, lugar en el que conoció a Lady Di, cuando aún era soltera y fue que a partir de entonces, Elton john fue muy cercano a la princesa hasta su lamentable día de su trágica y mediática muerte.

Hoy en día, Elton conserva la amistad real, mediante el príncipe Harry y Megan Markle, cuando cantó para ellos el día de su boda, de igual forma, durante las vacaciones de verano en el que la pareja disfrutaba de una bella etapa de su vida junto a su bebé en su casa de Niza.

Con información de Quién.com

avh