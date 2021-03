Led Zeppelin: ¿Los verdaderos creadores del HEAVY METAL?

El primer álbum de Led Zeppelin fue grabado en 30 horas, que fueron distribuidas en tres semanas, jugándose el todo por el todo.

La banda se había formado apenas seis meses antes del lanzamiento, casi no se conocían. Pero el torbellino que presentaron fue como si se tratara de una agrupación en plena madurez.

Los solos en 'I Can't Quit You Baby' (de Willie Dixon), 'Babe I'm Gonna Leave You' y 'Communication Breakdown' (considerada como la primera canción de heavy metal de la historia), consagraron a Jimmy Page en héroe de la guitarra, sólo comparable con Eric Clapton y Jimi Hendrix.

John Paul Jones servía en bandeja la base rítmica que brilla con el bajo descendente de 'Dazed And Confused'. El cuarteto combinaba de manera magistral el blues, el folk con la energía del rock, inventando en el acto un sonido más pesado, en gran medida gracias a la técnica de John Bonham, que hizo de las canciones de Zeppelin algo más grande.

Revolucionario

Mientras que Robert Plant salió de la oscuridad para convertirse en el vocalista más influyente de las décadas siguientes.

'Led Zeppelin' fue publicado junto con la histórica foto del Hindenrburg en la portada y alcanzó la cuarta posición en Inglaterra y revitalizó la escena de la música. 52 años después, el heavy metal sigue viviendo a la sombra de este álbum.

Publicado en 1969.

Foto: Discogs.

La revista Rolling Stone lo colocó en la posición 29 dentro de su lista de los 500 Grandes Álbumes de Todos los Tiempos. La misma revista engrandeció el sonido del disco y el estilo pesado de Led Zeppelin comparándolo con grupos de la talla como Cream, The Jimi Hendrix Experience, The Stooges y MC5, sin embargo, con un alcance mucho más comercial.

Algunos críticos vieron a 'Led Zeppelin' como un punto de inflexión dentro de la música popular y una piedra angular en el desarrollo del hard rock y el heavy metal. En 2003, VH1 lo consideró como el 44 álbum más grande de todos los tiempos. Un año después fue incluido en el Grammy Hall of Fame.

Por RODRIGO CASTILLO.