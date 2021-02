El arte no para pese al Covid-19: estos son los nuevos museos que llegan en 2021

El mundo del arte está decidido a seguir adelante pese a la pandemia. Nuevos museos como la Bolsa de Comercio de París, el Museo Munch de Oslo o el de Cine de Los Ángeles abrirán sus puertas este 2021, aunque lo hacen en una situación marcada por la incertidumbre.



En panorama no es nada halagüeño: los grandes centros de arte de Europa y Estados Unidos perdieron el año pasado un 70 por ciento de sus visitantes -y de ingresos-, un desplome que no se veía desde tiempos de guerra.



Muchos centros han tenido que retrasar su apertura, aunque otros han abierto y han padecido en primera persona sus peores temores: nuevos cierres por el aumento de casos y la dificultad de sacar adelante sus exposiciones.



Aún así, el sentimiento generalizado en el sector es la necesidad de seguir adelante y que la cultura sea un motor que ayude a paliar, aunque sea solo simbólicamente, la crisis sanitaria.



LOS MUSEOS MÁS ESPERADOS DE 2021



El imponente edificio de la Bourse de Commerce de París tiene todo listo para abrir sus puertas y mostrar la Colección Pinault, una de las más valiosas de arte contemporáneo del mundo. Iba a hacerlo en enero, pero el cierre de los museos franceses con motivo de la tercera ola dio al traste con los planes.



La nueva meta es la primavera. Entonces está previsto que el público pueda contemplar las obras que ha atesorado a lo largo de su vida el magnate François Pinault -dueño de Gucci y Saint Laurent-, y también el emblemático edificio histórico parisino, reformado por el japonés Tadao Ando, con una grandiosa cúpula y un fresco de 140 metros de largo por 10 de alto.



Otro gran proyecto a la espera de abrir sus puertas es el Museo Munch de Oslo, diseñado por el español estudioHerrero. Catorce plantas acogerán la colección del pintor y otras actividades como conciertos y exposiciones internacionales.



Las obras tuvieron que detenerse durante el confinamiento, aunque ya anteriormente habían sufrido numerosos retrasos por cuestiones políticas, pero todo está listo y en primavera de este año abrirá sus puertas, según avanza la institución.



Muchos más retrasos y problemas ha sufrido el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles, que parecía tener finalmente fecha de apertura en 2020, pero la pandemia obligó a cambiar nuevamente sus planes.



El proyecto de Renzo Piano, que se ha disparado hasta los 400 millones de dólares, tendrá una superficie de unos 28 mil metros cuadrados, un cine para mil personas y su primera exposición estará dedicada a Miyazaki. Todo verá la luz en septiembre si no hay nuevos cambios.



Este año podría ser también el del Gran Museo Egipcio (GEM), otro proyecto retrasado en numerosas ocasiones.



Ubicado junto a las pirámides de Guiza, cuando abra sus puertas, el GEM será el centro de arqueología más grande del mundo (480 mil metros cuadrados).



El museo albergará unas cien mil piezas de egiptología, 3 mil 500 reliquias de ellas del famoso "faraón niño" Tutankamón, que será protagonista absoluto del nuevo centro. Las autoridades egipcias quieren hacer una gran inauguración con autoridades de todo el mundo y están a la espera de que la situación lo posibilite.



Junto a estos grandes centros, otros menores prevén abrir sus puertas también en 2021. Se trata del Centro UCCA de Arte Contemporáneo de Pekín, que abrirá su segunda sede en Shanghái en mayo, o el Museum of the Home (Londres), antiguo Geffrye Museum, que ha estado cerrado tres años y suspendió su reapertura prevista para el verano de 2020 por la pandemia.

Por EFE

