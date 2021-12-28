Cuestionario de Proust: Respuestas de Alejandra Cerecedo, politóloga y escritora

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: TOLERANCIA
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SOCIABLE.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, VISIÓN Y ÉTICA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LIDERAZGO, VALENTÍA Y RESPONSABILIDAD.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: PROCRASTINAR.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: IR A LA CINETECA, SALIR Y COLECCIONAR HISTORIAS.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LIBERTAD Y HUMANISMO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? PERDER A MI FAMILIA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UNA INFLUENCER, PRIMERA DAMA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN SICILIA, ITALIA, DONDE SE HAN GRABADO MIS PELÍCULAS
FAVORITAS.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PIZZA, SUSHI, CERVEZA Y CARAJILLOS.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, ROSE GOLD Y HORTENSIAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: EXISTENCIALISTAS: ROSA MONTERO, HANNAH ARENDT Y
SIMONE DE BEAUVOIR.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA, MARIO BENEDETTI Y ANTONIO MACHADO.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BAXTER, LINUS LARRABEE
Y SALVATORE DI VITA.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: HOLLY GOLIGHTLY, GELSOMINA E IRENE HASTINGS.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: EL GRAN ENNIO MORRICONE.
19. TU PINTOR FAVORITO: MONET.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MARTIN LUTHER KING.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARIE CURIE Y LEONA
VICARIO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SOFÍA, ANDREA, EMILIANO Y
RODRIGO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NO ME ENCANTAN LAS MASCOTAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? HITLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, POR EL LEGADO ARTÍSTICO
QUE DEJÓ.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? LEER CON MÁS VELOCIDAD Y LEER A LAS
PERSONAS.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ, EN PAZ.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? TOXICIDAD; ANTE ELLA, FILOSOFÍA ESTOICA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? AUTORREALIZADA.
31. TU LEMA FAVORITO: TEN UNA ACTITUD POSITIVA Y NUNCA DEJES DE APRENDER.
MAAZ