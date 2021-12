Cuestionario de Proust: Respuestas de Alejandra Cerecedo, politóloga y escritora

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: TOLERANCIA

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SOCIABLE.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, VISIÓN Y ÉTICA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LIDERAZGO, VALENTÍA Y RESPONSABILIDAD.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: PROCRASTINAR.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: IR A LA CINETECA, SALIR Y COLECCIONAR HISTORIAS.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LIBERTAD Y HUMANISMO.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? PERDER A MI FAMILIA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UNA INFLUENCER, PRIMERA DAMA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN SICILIA, ITALIA, DONDE SE HAN GRABADO MIS PELÍCULAS

FAVORITAS.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PIZZA, SUSHI, CERVEZA Y CARAJILLOS.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, ROSE GOLD Y HORTENSIAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: EXISTENCIALISTAS: ROSA MONTERO, HANNAH ARENDT Y

SIMONE DE BEAUVOIR.

15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA, MARIO BENEDETTI Y ANTONIO MACHADO.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BAXTER, LINUS LARRABEE

Y SALVATORE DI VITA.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: HOLLY GOLIGHTLY, GELSOMINA E IRENE HASTINGS.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: EL GRAN ENNIO MORRICONE.

19. TU PINTOR FAVORITO: MONET.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MARTIN LUTHER KING.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARIE CURIE Y LEONA

VICARIO.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SOFÍA, ANDREA, EMILIANO Y

RODRIGO.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NO ME ENCANTAN LAS MASCOTAS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? HITLER.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, POR EL LEGADO ARTÍSTICO

QUE DEJÓ.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? LEER CON MÁS VELOCIDAD Y LEER A LAS

PERSONAS.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ, EN PAZ.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? TOXICIDAD; ANTE ELLA, FILOSOFÍA ESTOICA.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? AUTORREALIZADA.

31. TU LEMA FAVORITO: TEN UNA ACTITUD POSITIVA Y NUNCA DEJES DE APRENDER.

MAAZ