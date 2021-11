Editorial Libros del Asteroide se lanza al rescate de "la buena literatura"

Con la finalidad de contar historias buenas que no habían sido editadas antes, de cualquier lugar del mundo nació “Libros del Asteroide” una editorial independiente fundada en Barcelona en el año 2005 por Luis Solano que busca ofrecer a sus lectores obras fundamentales de la literatura universal de los últimos 75 años.

En el catálogo predominan las novelas pero es posible encontrar otros géneros como biografías, memorias y reportajes.

“Nos han preguntado a lo largo de nuestra existencia si Asteroide es una editorial de rescate, de segundas oportunidades y aunque no me gusta el concepto, porque aunque con esa idea que nace la editorial, no es lo que somos ahora”, dijo Solano.