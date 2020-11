Efeméride 8 de noviembre: Moctezuma II recibe a Hernán Cortés en 1519

El primer encuentro de Hernán Cortés con el emperador Moctezuma II, se dio el 8 de noviembre de 1519 y se dice que se efectuó en las calles de República del Salvador con la Avenida Pino Suárez, de acuerdo con la traza actual del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Actualmente, en el lugar se encuentran dos edificios históricos, el Templo de Jesús Nazareno y el antiguo Hospital de Jesús. Es por los capitalinos conocido que en su exterior se encuentra una placa de cantera que indica el sitio del encuentro de Moctezuma II con Hernán Cortés.

Se sabe que Cortés y el grupo de extranjeros fueron recibidos por los habitantes de Tenochtitlán como grandes invitados. Incluso, se dice que Moctezuma II le habría entregado un valioso tesoro al conquistador como muestra de hospitalidad.

#MexicoEnLaHistoria | El primer encuentro de Hernán Cortés con el emperador Moctezuma II, el 8 de noviembre de 1519, se dice que se efectuó en las calles de República del Salvador con la Av. Pino Suárez, de acuerdo con la traza actual del Centro Histórico de la Ciudad de México. pic.twitter.com/r2DXiTfvfd — Alfonso Ríos R. (@alfonsoriosr) November 9, 2019

Encuentro cordial, afirmó Cortés

De acuerdo con el sitio, Arqueología Mexicana, tanto en la versión que dio Cortés a los reyes, como la del Códice Florentino expresan el carácter cordial del primer contacto y el tono amistoso del diálogo subsecuente.

Cortés describió así el primer encuentro: “Yo me apeé y le fui a abrazar, solo y aquellos dos señores que con los que iba me detuvieron con las manos para que no le tocase y ellos y él hicieron asimismo la ceremonia de besar la tierra. Mandó a aquel, su hermano, que venía con él que se quedase conmigo y me llevase por el brazo” (Cortés, segunda de las Cartas de Relación).

Sin embargo, el testimonio de los indígenas en relación con este primer contacto es distinto. No mencionan el gesto de besar la tierra por parte de los nativos, ni el intento de Cortés de abrazar a Moctezuma II, ni tampoco la intervención de los principales indígenas para impedírselo.

De acuerdo con la historia, los españoles fueron recibidos con flores que los mexicas les obsequiaron, así como collares con los que adornaron sus cuellos, lo que parece corresponder a una franca bienvenida.