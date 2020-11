Entrega CANIEM el Premio Nacional Juan Pablos 2020 a Joaquín Díez Canedo Flores

En el marco del Día Nacional del Libro fueron entregados los Premios de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM). Los libros han sido fundamentales para que miles de mexicanos sobrevivan emocionalmente y cognitivamente durante el confinamiento en casa por la pandemia mundial de COVID-19.

Esta entrega de Premios fue distinta, al ser virtual. La CANIEM, en voz de Arzoz Arbide, anunció el famoso Premio Nacional Juan Pablos 2020, para Joaquín Díez Canedo Flores por su ética y dedicación en beneficio de la industria editorial durante 35 años. Cabe mencionar que esta distinción también la recibió su padre Joaquín Díez Canedo Manteca en 1983.

“Es una situación terrible no sin antecedentes en la literatura como ocurre invariablemente, por eso entre otras cosas los libros son indispensables. ¿Cómo hacerse a la idea de más de cien mil muertes? No podría llamarse asesino a quien por descuido trajese la enfermedad o alguna muerte a una familia. Nosotros no estamos excluidos de ser víctimas. ¿Qué pasaría con la educación? Que al menos no se ha detenido por completo. Y como todos los problemas, trae también consigo oportunidades. Lento ha sido el comercio en línea y la publicación electrónica que ha tenido por fuerza que dinamizarse y perfeccionarse”, dijo el galardonado.