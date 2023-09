Magistrade contenderá por uno de los dos lugares en la Sala Superior del TEPJF

La Suprema Corte de Justicia aprobó una lista de 60 aspirantes que competirán para ocupar dos puestos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de noviembre.

En este sentido, el magistrade Ociel Baena Saucedo, anunció que estará participando para relevar a uno de los dos magistrados de la Sala Superior.

“Me inscribí como persona no binaria, solicité que se me inscribieran en la de hombres en caso de que no quisieran cumplir con la dicotomía para que no afecte el derecho de la mujer”, puntualizó Baena.