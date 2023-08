Decisión de la entrega o no de libros de texto en Aguascalientes en manos de los jueces

La directora de educación del estado de Aguascalientes, Lorena Martínez, dio a conocer que ya se encuentran distribuidos los libros de texto en los diferentes centros con los que cuenta el Instituto de Educación para que puedan ser repartidos a las escuelas, esto dependerá únicamente de si los jueces que están por resolver los amparos resuelven a favor o en contra de la entrega de los libros.

"Arrancamos prácticamente ya dando pasos para poder acercar de nuestras bodegas generales a los centros regionales del Instituto de Educación de Aguascalientes los libros de texto que hasta la fecha todavía no lo recibimos al 100% Y seguramente vamos a esperar a que se resuelvan los dos últimos amparos que parece ser será entre el transcurso del día de hoy al miércoles y de acuerdo con lo que resuelvan los jueces, pues ya estaremos en posibilidades de continuar con la entrega o suspenderla". Lorena Martínez, directora de educación del estado de Aguascalientes

La funcionaria estatal mencionó que ellos no pueden tomar la determinación de entregar o no los libros, ya que en caso de tomar la decisión de no entregarlos incurrirían en faltas administrativas graves que podrían ir sancionadas desde resarcir el daño económico a la federación por la no entrega de los libros o la destitución de la misma titular de educación del estado.

"Y la clave de ahí, pues es que el juez tendrá que mandatarnos la suspensión o en su caso la no suspensión y nosotros acataremos la instrucción en este sentido porque de acuerdo con la Ley General de Educación en el artículo 114 de la ley general, de la ley federal o en el artículo noveno de la Ley Estatal de Educación el Instituto está obligado a hacer la entrega de libros de texto en caso de que no haya una orden de suspensión". Lorena Martínez, directora de educación del estado de Aguascalientes

Lorena Martínez indicó que en este inicio de clases se estarán llevando a cabo reuniones en todas las escuelas con los padres de familia y maestros para que en coordinación con todos los involucrados se pueda tomar alguna determinación de qué materiales aplicar a los niños y jóvenes en caso de que la determinación de juez sea que se entreguen los libros.

"A ver yo lo primero quisiera decirles a los papás, a las mamás, es que tengamos mucha confianza en el magisterio de Aguascalientes , yo creo que Aguascalientes tiene un magisterio tiene maestros y tiene maestras muy responsables maduros que por supuesto sabrán conducir la educación de sus hijos dentro del aula, que quiero decir, lo que hemos venido diciendo el sindicato y con nuestros maestros es que una de las tareas que van a realizar inmediatamente entrando a clases será establecer una mesa de diálogo con los padres de familia para que en concordancia con los padres de familia en caso de que se entreguen los libros de texto, pues se tome un acuerdo entre papá y mamá y los docentes de cuáles de esas partes polémicas de los libros quieran que se trate con sus hijos, pues simplemente se separen del contenido de lo que se va a dar en la escuela". Lorena Martínez, directora de educación del estado de Aguascalientes

Por último, indicó que en el estado de Aguascalientes se respetan las leyes, por eso es que se está a la espera de que sean las instancias legales quienes determinan el futuro de los libros de texto en Aguascalientes, aunque precisó a pregunta expresa que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez no quiere que se haga el reparto de los libros.

