Aplazan manifestación de transportistas por mesa de diálogo con autoridades federales

El día martes 29 y el miércoles 30 de agosto se tenía contemplada una manifestación pacífica a nivel nacional por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., sin embargo, esta se aplazó hasta noviembre porque las autoridades federales les prometieron lo siguiente:

Si el índice de robos que perjudican a los transportistas no disminuye o si no sigue habiendo vigilancia por parte de la Guardia Nacional, AMOTAC se podría manifestar a más tardar en noviembre de este año, así lo indicó José Guillén, delegado de la Asociación en Aguascalientes.

"Creo que en noviembre vamos a manifestarnos si no vemos nada de seguridad en carreteras. Aquí en Aguascalientes nos pega mucho los robos, la inseguridad en carreteras no nada más son robos, también la inseguridad en carreteras es que no la vigila Guardia Nacional".

José Guillén, delegado de AMOTAC en Aguascalientes