Detectan al menos 20 descargas clandestinas de aguas negras en el río San Pedro

Esta mañana dio inicio el arranque de una obra de rehabilitación del río San Pedro en la sección presa Maravillas, en el municipio de Jesús María, cuya primera etapa sería limpiar el cuerpo de agua y evitar que haya descargas de aguas negras, pues en un tramo de dos kilómetros, las autoridades detectaron al menos 20.

“Queremos sanear el río, que ya no haya ni un solo tiradero clandestino de aguas negras al río, que ya no huela. Lo primero es secarlo de aguas negras, que no haya más suciedad; limpiarlo y reforestar. Y luego lo segundo es: mandarlo a la planta tratadora de Sportika, que está todavía aquí en Jesús María. Y lo tercero es: el agua tratada regresarla a San Miguelito, que tenemos apalabrado con los agricultores de San Miguelito hacer un distrito de riego”.

Antonio Arámbula, presidente municipal de Jesús María