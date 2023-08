Encharcamiento de aguas negras, foco de infección en Pilar Blanco

Hace aproximadamente más de un año una gran cantidad de aguas negras ha mantenido a la expectativa a los vecinos del fraccionamiento Pilar Blanco, pues aseguran que es un foco de infección, además que se perciben olores nauseabundos.

El problema se encuentra sobre avenida Prolongación Paseo de la Asunción casi esquina con avenida Siglo XXI. Y también gracias a las recientes lluvias que se han registrado, se formaron baches en la cinta asfáltica, lo cual podría ser un riesgo a los automóviles qué transitan por aquella zona del sur de la ciudad, por lo que el denunciante pide lo siguiente a las autoridades.

"Así como tienen supervisores, pueden pasar y ver. No necesariamente pueden venir al momento, pero sí programar. Yo no creo que no tengan un programa para que en un año no poder atender una situación".

Denunciante