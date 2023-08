Robo de vehículos es frecuente cuando no hay alumbrado público en el Morelos I

Vecinos del fraccionamiento Morelos I se han dado cuenta de algo muy peculiar que sucede en las noches cuando no hay alumbrado público en una calle o calles en específico, pues los “amantes de lo ajeno” aprovechan dicha situación para robarse hasta tres vehículos, los cuales son encontrados desvalijados.

“Muy seguido se acaba la luz en ciertas calles, no en todas, sino en una determinada calle. Ese día que se va la luz, se roban carros y como cosa curiosa, carros viejitos, no crea que carros nuevos, carros viejitos, o sea como para que no los busquen tanto o como para que no los reporten tanto”.

María Guadalupe Godínez, vecina