Hace falta invertir en entrenadores de alto rendimiento deportivo en Aguascalientes

Nuestro estado se encuentra en condiciones óptimas para el buen desarrollo del deporte, pero es importante que haya una reestructura dentro del Instituto, así como comenzar a invertir en entrenadores para que haya resultados exitosos a nivel internacional, menciona Ignacio Martínez, deportista de alto rendimiento.

"Tienen que invertir en entrenadores de alto rendimiento, y el alto rendimiento, no son medallistas en Juegos CONADE, no son medallistas en juegos nacionales. Sí son eventos importantes para desarrollo e iniciación, pero no es alto rendimiento".

Ignacio Martínez, deportista de alto rendimiento