Al alcalde de Pabellón le falta tacto político: Diputado Cuauhtémoc Escobedo

El alcalde del municipio de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz, ha permanecido en los reflectores de la política no por sus buenas acciones, sino por una serie de decisiones que han ofendido a distintos sectores, según el diputado local Cuauhtémoc Escobedo Tejeda; la última, en contra de la exregidora del PRI y hoy de MORENA, Edith Hornedo Romo, por supuesta calumnia.

El ex alcalde de Pabellón de Arteaga y actual diputado por el distrito tres, criticó el desempeño del actual presidente municipal, pues asegura que le falta tacto político.

“Yo creo que es la falta de tacto político, considero que ha tomado decisiones que han ofendido a más de uno, a los medios de comunicación los sacó de la sesiones de Cabildo y eso se llama no tener tacto político, no tener oficio, no conocer los cánones de la política. Esas malas decisiones que él tomó durante un tiempo determinado hoy le están cobrando la factura”.

Cuauhtémoc Escobedo, Diputado