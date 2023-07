Buscan blindar Congreso del Estado por alza en inseguridad

Últimamente, Aguascalientes ha sido lugar de hechos violentos que han marcado a la entidad en materia de seguridad: desde riñas, desapariciones, asesinatos, entre otros; el último, el homicidio de Ulises Nava, activista de la comunidad LGBTIQ+. Ante esto, la diputada morenista Ana Gómez, considera necesario aplicar medidas de seguridad para resguardar el Palacio Legislativo.

“En el Congreso no hay seguridad, no hay arcos detectores, no hay inversión en ese tema y se tiene que hablar de eso porque cualquier persona con una intención de realizar cualquier acato delictivo puede pasar hasta el Pleno si se lo propone”.

Ana Laura Gómez, Diputada