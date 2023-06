Ciudadanos extranjeros denuncia discriminación, no les quieren vender boletos de autobús

Ciudadanos extranjeros denuncian discriminación por parte de la línea de transporte que no les quiere vender boletos por ser venezolanos

“No encuentro aquí en Aguascalientes con la siguiente problemática, soy venezolano por lo cual tengo cita con Estados Unidos para el día 2 exactamente el día domingo, entonces me vengo a comprar un boleto cuando me dirijo a comprar el boleto o el ticket me dicen que no me pueden vender porque simplemente a nosotros los extranjeros los frenan mucho y ellos pierden mucho tiempo entonces lo que le quiero decir a la empresa que es Futura cómo es la política si el chofer es el que manda, porque se supone que si uno trae dinero para comprar su boleto tendrían que venderlo"

Víctor Alfonso Chirino, venezolano