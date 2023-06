Apagones dejan grandes pérdidas a empresas: CCE Aguascalientes

Apagones ocasionan grandes pérdidas a empresas, asegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Aguascalientes, Raúl González Alonso.

“Si hay cortes de energía eléctrica y en algunos casos estos cortes son muy costosos para algunas empresas, ¿por qué muy costosos?, si hay una empresa que si su proceso de producción se le detiene llega a tener pérdidas de hasta 200 a 300 mil pesos” Raúl González Alonso// presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Aguascalientes

Señaló que incluso con las bajas de energía eléctrica, algunos presentan fallas en componentes de los aparatos eléctricos de los cuales nadie se hace cargo.

“Hay unas más que otras, algunas empresas que llevan controles electrónicos en sus procesos a la hora que hay una baja de energía eléctrica tienen que reprogramar, tienen que recalibrar, amen de todas las fallas que se puedan dar en los aparatos eléctricos que al ser dañados es altamente improbable que la CFE responda por esto”

Aclaró que aunque no tienen apagones por días, en las empresas el que se vaya la luz por minutos representa una gran pérdida económica. Informó que se acaba de instalar el primer sistema para que no exista ruptura de la energía eléctrica en una planta de Aguascalientes, pero no todas las empresas pueden contar con este sistema al ser muy costoso.

