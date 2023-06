“Yo ya hice lo que me correspondía”, dice diputade ante rezago legislativo a favor de la comunidad LGBTIQ+

Le diputade Juan Carlos Regalado Ugarte, representante de la comunidad LGBTIQ+ en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al artículo 43 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes a fin de prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, sin embargo, el trabajo legislativo a favor de la comunidad de la diversidad continúa estancado en el poder legislativo.

Al respecto, le diputade aseguró que “él ya hizo su parte” y que este rezago es por falta de voluntad política de las y los legisladores.

“He estado presentando todas las iniciativas que estaban pendientes en esa materia, creo que ya no depende de mí, yo ya hice la parte que me correspondía. La falta de voluntad política es la principal, no tenemos ningún argumento para decir que no se pueden presentar estas reformas”.

Juan Carlos Regalado Ugarte, diputado