No merece ninguna respuesta renuncia de Omar Fayad al PRI dice Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, indicó que la renuncia del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que no le merece ninguna respuesta dado que representa que solo le quiere seguir haciendo el juego sucio al gobierno.

El dirigente nacional precisó que el próximo 26 de junio se dará a conocer el método por el cual se seleccionará al candidato a la presidencia de la República, el cual será un método democrático, participativo y en el que se promoverá que haya debates.

“Nosotros vamos a promover que haya debates, muchos debates, que haya contrastes, que haya ideas, en el otro lado les pusieron un cierre, no pueden hablar, no pueden ir ni siquiera a debatir a los medios de comunicación, ustedes son fundamentales en la información”

Respecto a si van lentos en su procedimiento, el dirigente destacó que Morena no ha respetado los tiempos, violento la ley.

“Sí, porque al final no respetan los tiempos, el financiamiento, cómo hicieron campaña, desde ser funcionarios teniendo una responsabilidad andaban por todo el país y es que porque lo hagan ellos, nosotros también lo vamos a hacer, si lo que queremos es que se respete la ley, ellos no respetan la ley, el proceso electoral federal inicia el primero de septiembre, estamos en tiempo de impulsar los mecanismos como te dije, será distinto, será práctico, será potente y lo más importante, una gran participación de la sociedad civil”

Destacó que todos los actos anticipados los van a denunciar.

“La ley no la respetan, son unos cínicos, unos sinvergüenzas, en el más amplio comentario, porque no respetan en el proceso, ni las instituciones democráticas, no solo se les va a denunciar, se tiene que proceder porque ha habido resoluciones ya de la autoridad electoral que no lo pueden hacer y nosotros desde la alianza Va por México claro que estamos construyendo un método, la apertura a nuestras candidatas y candidatos, pero lo haremos en tiempo y forma, respetando la ley, hay tiempo suficiente”