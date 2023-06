Este viernes se realizará la primera feria jurídica para el adulto mayor en el Palacio de Gobierno

Este viernes 16 de junio se realizará la Primera Feria Jurídica para el adulto mayor, en el segundo patio del Palacio de Gobierno. En la feria estarán atendiendo 70 abogados, quienes brindarán asesorías legales a los adultos mayores tanto en asuntos familiares, civil, mercantil, administrativo y penal.

La feria jurídica se realizará de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

“Les mando invitar para que no tengan miedo, de que se enteren los familiares, no los dejen entrar, porque nos han venido a pedir que los ayudemos, porque no quieren que se enteren sus familiares de que están pidiendo asesoría o que lo va a ver alguna persona y pues tienen miedo que los avienten a la calle"