Aguascalentenses no acudieron a la FNSM: sondeo

Cuestionando a los hidrocálidos sobre su opinión acerca de la edición 2023 de la Feria Nacional de San Marcos, la respuesta fue obvia: a los aguascalentenses no les gusta la Feria. De todos los entrevistados, únicamente dos personas expresaron su agrado por la Feria; uno de ellos fue un joven de 21 años y el otro, un adulto mayor.

“Personalmente me gustó bastante, siento que le echaron más ganas en cuanto a los artistas que trajeron, hasta sentí que duró más y se disfrutó más”, expresó Yahir.

Por su parte, Alberto López comentó:

“Yo no soy mucho de feria, pero cuando fui se me hizo muy agradable. La gente queda admirada al ver tan grande feria”,

Sin embargo, la mayoría de los entrevistados señalaron no haber acudido, valorándola como irrelevante.

“Honestamente no fui a la feria, pero me parece que ya no es una feria familiar por los incidentes que pasaron”, mencionó María Eugenia.