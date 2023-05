Las puertas de acceso para blindar Aguascalientes son simbólicas

Respecto a la intensa persecución suscitada hoy por la mañana, en la que un elemento de la policía vial casi pierde la vida, se dice que los malandros pasaron dos veces por la puerta oriente, sin embargo, no había elementos de seguridad que pudieran auxiliar a la persona que fue asaltada.

Referente a eso, el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, consideró que las puertas de acceso son meramente simbólicas, por lo que no garantizan la seguridad de los aguascalentenses.

“Las puertas de acceso, y lo sabemos bien, es un tema simbólico, es un signo solamente, no tienen una carga funcional ni de resultados… Representan un signo porque es percepción hacia el ciudadano, sirve en ciertas circunstancias y es preocupante, esto que sucedió es sintomático y no es lo único, hay cosas que están sucediendo y que tienen que ver no nada más con el acceso al estado, sino que con el movimiento interno”.

Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada