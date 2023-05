Solo rumores que OV7 este divido en dos bandos

Pese a los rumores que existen de que la agrupación de pop OV7 se encuentra divido en dos bandos y que la unión entre ellos se vino abajo al haber diferencias, el mismo Kalimba respondió al respecto aclarando que son solo rumores.

“Yo creo que eso se disipó desde que arrancó la gira, desde que nos ven juntos, al final del día lo dijiste bien fueron rumores y en los ensayos nosotros seguimos siendo quienes somos, lo que nos ha mantenido y lo que puede hacer que un grupo llegue a 34 años, no es que no tengamos individualidad o que siempre estemos absolutamente de acuerdo en todo, es que estamos de acuerdo en las cosas importantes, estamos de acuerdo en que nos amamos, nos apoyamos, estamos de acuerdo en nuestra pasión, amor, respeto y valoración por el grupo y estamos de acuerdo que en lo que amamos y el cariño que le tenemos al público, entonces si en esas cosas, en cualquier relación en un matrimonio, en una amistad, si las cosas importantes en esa estás de acuerdo, todo lo demás fluye y creo que eso ya se demostró“

OV7 se encuentra de festejo cumpliendo 34 años, en donde Erika se refirió a la carta que Kalimba les leyó durante su festejo, señalando que ella es quien mantiene unido al grupo hasta en los momentos difíciles.

“Durante 34 años cada uno ha tenido un papel, y no solamente en un grupo, sino en tu grupo de amigos, tu familia, siempre te toca jugar un rol que aporte y pues uno trata de explotar sus virtudes, trabajar los defectos y me gustaría decir que fue increíble para cada uno de nosotros, fue una sorpresa que Kalimba nos tuvo en el concierto, no estuvo planeado, no lo esperábamos cuando leyó esa carta dirigida a cada uno de nosotros, lo cual fueron palabras llenas de amor que a todos nos conmovieron muchísimo”

Erika, integrante de OV7