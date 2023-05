Shakira está muy bien y acomodándose en Miami dice Manuel Turizo

Luego de que Shakira publicara una fotografía en sus redes sociales al lado de Manuel Turizo y Prince Royce, en Miami, el cantante Colombiano, Manuel Turizo indicó que la intérprete del Waka Waka se encuentra muy bien pese al momento difícil que está viviendo tras la separación de Piqué.

Manuel Turizo señaló que su colaboración con Shakira sigue en pie desechando los rumores de que la canción no podrá salir a la luz, aunque no quiso adelantar mucho de qué trata el tema.

“Si, por hay eso viene, todavía no les puedo dar fecha, pero si tenemos una colaboración, ya el video está hecho, ya pronto les podré ir diciendo, deja que salga, deja que la gente lo tenga que escuchar y que se de cuenta de que es el tema. Lo que no salga de mi boca o lo que no salga de la boca del otro artista con el que uno está colaborando no crean nada, la gente puede abrir y decir cualquier estupidez en la calle y la gente se lo va a creer, si yo no digo las cosas, no son reales, no lo crean, pónganlo en tela de juicio”.