Black Eyed Peas hace vibrar el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos

Un gran concierto ofrecieron los Black Eyed Peas en el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos. La agrupación estadounidense hizo vibrar y puso a bailar a las mas de 31 mil personas que se dieron cita en el lugar.

Los integrantes de la agrupación agradecieron las muestras de cariño y en español señalaron que les gusta la gente de México. Los asistentes tuvieron que formarse desde un día antes para poder tener un mejor lugar y estar más cerca de ellos.

Entre los éxitos que hicieron vibrar a los asistentes fueron “I Gotta Felling”, “Boom Boom Pow”, “Everest is the Love”, “ mamacita”, “pum ir”, “Gril like me” entre otras. Los Black Eyed Peas prometieron regresar a México. El concierto duró dos horas aproximadamente.

De acuerdo con protección civil, afuera del foro se quedaron cuatro mil personas que ya no pudieron entrar al foro al estar totalmente lleno y 15,00 disfrutaron del show a través de una pantalla que se instaló en la Plaza Patria en el centro de la Ciudad.

