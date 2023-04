Aumento del número de diputados no costará más

Una de las iniciativas propuestas por el diputado perredista Emmanuel Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso, ha generado ruido dentro del Poder Legislativo. Se trata del incremento de 27 a 29 diputaciones locales, lo que ha provocado debate entre los propios legisladores.

Sánchez Nájera asegura que esta modificación no implicaría un aumento presupuestal, además de argumentar que el tema obedece a garantizar la representación de minorías en la cámara local.

“Lo que nosotros hemos planteado es que no debe haber un incremento presupuestal, es decir, que así como cuando se genera un nuevo partido no hay más presupuesto para poder fondear, cuando se apruebe esta iniciativa, de aprobarse, no se pide una extensión presupuestal”.

Emanuelle Sánchez Nájera, diputado