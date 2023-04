No amerita el aumento de dos diputados más en el Congreso del Estado

El diputado perredista Emmanuel Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso, adelantó que una de las iniciativas de ley para modificar el el Código Electoral de Aguascalientes, se relaciona con aumentar dos nuevas diputaciones en el Legislativo local.

Al respecto, su compañero de bancada, el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejeda, consideró innecesario la creación de dos plurinominales más.

“Puede que tenga cierta validez jurídica, sobretodo en materia electoral, pero políticamente yo no le veo argumentación, dado que el Congreso funciona perfectamente con 27 diputados, no ha habido un punto de conflicto, no ha habido un antecedente que amerita una ampliación”.

Cuauhtémoc Escobedo Tejeda, diputado del Congreso de Aguascalientes