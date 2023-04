Bombardeo de nubes contemplado para Aguascalientes

La diputada Jedsabel Sánchez Montes, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario en el Congreso del Estado, aseguró que en Aguascalientes está contemplado por gobierno federal para el bombardeo de nubes.

“Estoy totalmente a favor del bombardeo de nubes para que llueva, dependemos mucho de eso para obtener agua y Aguascalientes está contemplado por gobierno federal para que se lleve a cabo esto”.

El bombardeo de nubes es un proceso químico que consiste en descargar yoduro de plata sobreenfriada, en una solución de acetona, en los tipos de nubes de lluvia.

Esta sustancia queda suspendida en el ambiente y promueve la humedad, formación de gotas y liberación de energía que estimula la precipitación en las nubes.

En este sentido, manifestó que el Estado permanece en un círculo vicioso, pues “se requiere que llueva, pero no sucede porque no hay suficientes plantas y árboles, pero no las hay porque no hay agua para regarlas y se habla de las plantas endémicas pero no son lo suficiente como para que se formen las nubes y haya precipitaciones que es lo que se requiere para la recuperación de los mantos freáticos y en su defecto, haya la suficiente como para que se abastezca la presa Calles”.

Realizan lavado profundo previo a arranque de la Feria Nacional de San Marcos

Empresarios creen que la Feria que puede batir récords