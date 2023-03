Se está trabajando en mejorar la logística del Foro de las Estrellas para que el público tenga mejor acceso a los conciertos.

Durante este año en la presentación de los artistas en el Foro de las Estrellas se estará buscando que quienes se forman para ingresar a alguno de los conciertos tengan la posibilidad de estar hasta adelante, ya que el año anterior quien se formaba únicamente tenía la posibilidad de llegar a la mitad del foro y esto generaba frustración en quienes asistían a los eventos.



"La pasada semana estuve yo personalmente en una reunión con el presidente donde veíamos precisamente el tema de los espacios porque efectivamente pues una persona que a lo mejor era de las primeras en formarse a lo mejor no tenía la oportunidad de ver a su artista favorito como tú bien dices en las primeras filas, ahora estamos tratando de que se termine, necesariamente habrá espacios, hay que decirlo de patrocinadores habrá espacios especiales de cobertura de gente, inclusive que viene con el artista, eso no, no va a terminarse, hay que ser francos y honestos, pero lo que también quiero decirle a la gente es que tengan la certeza y la garantía de que ahora van a tener mayores posibilidades de ver a su artista favorito con una mayor cercanía” Enrique de la Torre// Secretario de comunicación y vocero Gobierno del Estado de Aguascalientes