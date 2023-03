ASF hizo observación al Municipio de Aguascalientes por el Parque Fotovoltaico

La regidora de la capital por Morena, Ale Peña acusa observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Municipio de Aguascalientes por los diferentes pagos que se han realizado por concepto del Parque Fotovoltaico que sigue sin funcionar.

La regidora retoma los señalamientos ya hechos en sesión de cabildo por la regidora priísta Citlalli Rodríguez y enmarca que estarán revisando con lupa las observaciones que la Auditoría está haciendo al municipio de la capital por los presuntos desfalcos, relacionados con el contrato del Parque que asciende a 28 mil millones de pesos.

De acuerdo con el propio presidente municipal de Aguascalientes Leo Montañez, el Parque Fotovoltaico de Next Energy le cuesta al municipio de Aguascalientes 11.5 millones de pesos al mes, pese a que no funciona debido a que, dicen, no han sido otorgados los permisos necesarios por la Comisión Reguladora de Energía.

En días pasados, el secretario del Ayuntamiento Jaime Beltrán señaló en entrevista que el municipio ya había interpuesto una demanda contra Next Energy desde finales de 2022, sin embargo este procedimiento no ha sido notificado de forma oficial a los integrantes del Cabildo.

Hijo de Pablo Escobar manda a mensaje a los jóvenes sobre el triste mundo del narco

Apoya gobierno del estado a rinconenses accidentados en Chihuahua