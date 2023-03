Exige regidora que Municipio aclare situación jurídica del Parque Fotovoltaico

La regidora de la capital por Morena, Alejandra Peña, hizo un atento llamado a que el municipio de Aguascalientes, a través del secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, aclare exactamente cuál es el estatus jurídico del Parque Fotovoltaico que hoy se paga con los impuestos de los aguascalentenses, pero continúa sin funcionar.

La regidora mencionó que el secretario dijo en entrevista para un medio de comunicación, que desde finales del 2023, el municipio de la capital emprendió una demanda en contra de Next Energy, la empresa encargada del parque, sin embargo, acusa que dicho proceso legal no ha sido informado oficialmente a los integrantes del Cabildo.

Actualmente, en palabras del propio presidente municipal, Leo Montañez, el parque fotovoltaico de Next Energy le cuesta al erario del municipio 11.5 millones de pesos mensuales, pese a que no ha generado aún energía debido a que, justifica la empresa, CRE no ha otorgado los permisos correspondientes.

