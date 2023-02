Aguascalentenses opinan sobre la seguridad del Estado

Diversas opiniones rondaron entre la ciudadanía de Aguascalientes sobre la seguridad en el Estado.

Se les preguntó si consideraban que Aguascalientes continúa siendo uno de los Estados más seguros de todo el país, a lo que la mayoría respondió que “más o menos”.

En relación con eso, comenta que una mejor preparación a los policías ayudaría a reforzar la seguridad puesto que “hay muchos que abusan de su autoridad”.

Hilda señala que la seguridad no está al cien, aunque estamos mejor que en Zacatecas y otros Estados.

Francisco Rivera, ciudadano y crítico de la política, manifestó que no existen sistemas de inteligencia reales para contrarrestar la inseguridad de los Estados vecinos.

“Sí creo que sigue siendo uno de los Estados más seguros, sin embargo de lo que me he dado cuenta con los regidores y con algunas personas del Estado es que no hay sistemas de inteligencia reales para contrarrestar todo lo que está al rededor y es un peligro enorme porque tenemos a Jalisco y a Zacatecas ”, expresó Francisco.