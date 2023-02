Por ‘remodelación’ cierra VANCRE, empresa acusada de fraude en Aguascalientes

Han pasado 3 días desde que decenas de personas se manifestaron a las afueras de la delegación de PROFECO para denunciar haber sido defraudados por una empresa que les ofreció autos a crédito; autos que nunca llegaron, pero de los que sí cobraron su respectivo enganche.

El equipo del El Heraldo de México se apersonó a las oficinas de los acusados en el local 101 del Centro Comercial Galerías, para dar derecho de réplica a los señalados.

Al llegar, nos encontramos con las oficinas abiertas, pero, no en condiciones de atender a nadie ya que parecía se encontraban en mudanza o al menos en remodelación tal y como nos lo explicó Elisa, quien dio la cara. Ella nos dijo no tener mucha información ya que es nueva. Eso sí, aseguró que no hay fraude y que a los clientes se les explica todo perfectamente.

Elisa no dio más información, y nos dijo que su jefa, la representante de la empresa a quien refirió como Anahí estaba ocupada antendiendo a un cliente.

Platicamos con Sandra, una de las denunciantes afectada por VANCRE. Sandra señala que la Fiscalía y Profeco prometieron dar respuesta este martes, pero por lo pronto, no ven nada claro sobre su caso en el que al menos 50 personas perdieron miles de pesos en enganches de autos que nunca existieron.

