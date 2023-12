Más allá de sus creencias, el trabajo de la gobernadora es garantizar los servicios de salud: Angie Contreras

“No es que el gobierno sea o no sea provida, el gobierno tiene que garantizar el derecho a la salud”, expresó Angelica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, en respuesta a las declaraciones de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.

En días pasados, la mandataria estatal declaró en rueda de prensa que, “el gobierno de Aguascalientes es provida”, y que no obligarán a los médicos a practicar un aborto. Además, expuso la forma en que fue aprobado el dictamen, cuando dentro del Congreso entablaron un “acuerdo político” de secrecía.

Frente a ello, la activista Angélica Contreras, señaló que, en materia de objeción de conciencia, las creencias de las personas servidoras públicas no están por encima de garantizar un derecho, en este caso, el derecho a la salud para las mujeres y personas con capacidad de gestar.

“Si la gobernadora no cree en el aborto está bien, que no lo crea, pero es su obligación como gobernadora del estado de Aguascalientes, garantizar que los servicios de salud pública estén al servicio de todas las personas, incluyendo a las mujeres y capacidad de gestar que decidan abortar, y eso implica presupuesto, personal, sensibilización y no revictimización”.

Angelica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género.