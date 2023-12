Aprueban Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

Con 24 votos a favor, se aprobó por mayoría la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado, propuesta de la Gobernadora del Estado Teresa Jiménez, cuyo dictamen fue emitido por la Comisión de Justicia.

Esta iniciativa surge de la desincorporación de la justicia administrativa del Poder Judicial del Estado, tras la aprobación de la reforma constitucional el pasado 28 de junio, por lo que se creará el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, un organismo autónomo.

Durante la comparecencia del Secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Martín Cervantes García, ante el Congreso, el funcionario estatal explicó que aún no existe un presupuesto destinado a este nuevo organismo, dado a que no está formalmente constituido, no obstante, se prevén 60 millones de pesos en provisiones para el ejercicio fiscal del próximo año.

“El presupuesto no está en las partidas, ya que apenas están terminando la parte de la Secretaría de Hacienda, la parte legal, la parte fiscal, entonces una vez que esté constituido se puede proceder a hacer la caraca de las diferentes partidas, sin embargo, está en la parte de provisiones y lo que están solicitando son 60 millones de pesos para el ejercicio del próximo año”. Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de Finanzas del Estado.

